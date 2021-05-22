Buse İskenderoğlu formunu nasıl koruduğunu anlattı
Şu sıralar Amerika Miami'de tatilde olan Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, rejim yapmadığını ve formunu nasıl koruduğunu anlattı.
2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmişti.
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"KUSURSUZ GÜZEL"
Havuz başında çekildiği bikinili pozlarını yayınlayan 24 yaşındaki tescilli güzel, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.
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Çok sayıda alev ve kalp emojisi gönderilen Buse İskenderoğlu'na; "Çok güzelsin", "Miami yıkılıyor", "Kusursuz güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar gelmişti.
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FORMUNUN SIRRI
Sosyal medya paylaşımları ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran manken, yemek yemeyi çok sevdiğini ama kilo almadığını söyledi.
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