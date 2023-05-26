Buse Terim öyle bir ayakkabı giydi ki... Takipçileri yerden yere vurdu!

Geçtiğimiz sene balon topuklu özel tasarım bir ayakkabı giyen ve hiç beğenilmeyen Buse Terim, bu sefer de büyük çiçek detaylı siyah bir topuklu ayakkabı giydi. Ayakkabısıyla peş peşe verdiği pozları 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Buse Terim, alay konusu oldu. Ünlü ismin ayakkabısı için "Rezalet" yorumu yapıldı.