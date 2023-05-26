Buse Terim öyle bir ayakkabı giydi ki... Takipçileri yerden yere vurdu!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim yine tarzıyla alay konusu oldu. Çiçek detaylı bir ayakkabı giyen Terim, acımasız eleştirilere maruz kaldı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, giyim tarzıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
1 / 113
2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına alan Buse Terim Bahçekaplı, bu sefer ayakkabı tercihiyle takipçilerinin diline düştü.
2 / 113
Geçtiğimiz sene balon topuklu özel tasarım bir ayakkabı giyen ve hiç beğenilmeyen Buse Terim, bu sefer de büyük çiçek detaylı siyah bir topuklu ayakkabı giydi. Ayakkabısıyla peş peşe verdiği pozları 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Buse Terim, alay konusu oldu. Ünlü ismin ayakkabısı için "Rezalet" yorumu yapıldı.
3 / 113
İşte Buse Terim Bahçekapılı'nın olay olan ayakkabısı...
4 / 113