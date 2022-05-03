Buse Varol mini elbisesi, derin göğüs ve sırt dekoltesi ile mest etti
Bir iki ay öncesine kadar boşanma haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ancak boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol son pozları ile nefes kesti.
Geçtiğimiz zaman diliminin şüphesiz en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çifti son zamanlarda barıştıklarını tüm Türkiye'ye paylaşımlarıyla ilan etmeye devam ediyorlar.
Buse Varol tarafından paylaşılan yeni görüntüler ise nefes kesti. Öyleki Buse Varol'un bazı hayranları paylaşımları sebebiyle Alişan ile Buse Varol arasında yeni gerginliğie sebep olabileceği yorumlarını yaptılar.
İşte ünlü oyuncu Buse Varol'un merak edilen ve nefes kesen pozları ve detaylar...
Bir iki ay öncesine kadar boşanma haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ancak boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan çifti yollarına dolu dizgin devam ediyorlar.
Alişan ile evini ayrıdığı söylentileriyle gündem olan ancak daha sonra ise tekrar birlikteliklerine aynı çatı altında devam eden çift zaman zaman sosyal medyadan da birlikte poz vermeyi ihmal etmiyorlar.