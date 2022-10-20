Buse Varol'dan ''Alişan'' itirafı
Buse Varol verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Varol, eşi Alişan için "Su içerken bile vicdan azabı çekiyor" sözleriyle dikkat çekti.
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.
Geçen yıl kardeşini kaybeden Alişan'ın eşi Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Varol, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Buse Varol şunları söyledi: "Aynı evde olduğumuzdan birebir şahit oldum, suyu içerken bile Alişan'ın vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. 'Ben su içiyorum ama kardeşim şu an yok' diyordu, çok kötü bir şey. O tabii ister istemez eve de yansıyor. Aldığı nefesin bile vicdanını sorgulayabiliyor insan. Benim çocuklarım hiçbir zaman amcalarını göremeyecek. Onunla anı biriktiremeyecek olmaları acı."