Buse Varol'dan ''Alişan'' itirafı

Buse Varol şunları söyledi: "Aynı evde olduğumuzdan birebir şahit oldum, suyu içerken bile Alişan'ın vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. 'Ben su içiyorum ama kardeşim şu an yok' diyordu, çok kötü bir şey. O tabii ister istemez eve de yansıyor. Aldığı nefesin bile vicdanını sorgulayabiliyor insan. Benim çocuklarım hiçbir zaman amcalarını göremeyecek. Onunla anı biriktiremeyecek olmaları acı."