Buse Varol'dan yeni Selçuk Tektaş paylaşımı
Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Günlerdir müjdeli haber bekleyen eşi Alişan'ı yalnız bırakmayan Buse Varol, hastane önünden yeni bir paylaşım yaptı.
Yaklaşık 20 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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YENİ PAYLAŞIM Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte, aynı zamanda menajeri olan kardeşinden gelecek iyi haberleri bekleyen hastane önünden ayrılmıyor.
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Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.
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