Buse Varol'un ''Aşk'' paylaşımına beğeni yağmuru
2018 senesinde evlenen Buse Varol ve Alişan çiftinin ilişkileri mutlu bir şekilde devam ediyor. İkiliden Buse Varol yeni bir paylaşım yaptı.
2018 senesinde evlenen Buse Varol ve Alişan çiftinin ilişkileri mutlu bir şekilde devam ediyor. İkiliden Buse Varol yeni bir paylaşım yaptı.
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Buse Varol sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını sevenleriyle paylaşıyor.
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Zamanının çoğunu ailesiyle geçiren Buse Varol paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Buse Varol, son yaptığı paylaşıma eşi Alişan'ı etiketleyerek 'Aşk' notunu düştü.
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