Büşra Develi: Ruh sağlığım için bırakıyorum
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, ruh sağlığı için sosyal medyayı bıraktığını söyledi.
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, sosyal medyadan bunaldığını ve Twitter detoksu yapacağını açıkladı.
Tatilden yeni geldiğini ve orman yangınları nedeniyle artık tatile çıkmanın içinden gelmediğini söyleyen Büşra Develi, "Pandemi nedeniyle pek dışarı çıkmak istemiyorum. Bazı ihtiyaçlarım için dışarı çıktım. Bu yangınlar varken içimden tatil yapmak da gelmiyor" dedi.
DETOKS YAPACAK
Oyuncu, son dönemde gelen proje tekliflerini değerlendirip, boş zamanlarında vakit geçirip gündem takip ettiği sosyal medyadan bunaldığı için sosyal medya detoksu yapacağını söyledi.
"RUH SAĞLIĞIM İÇİN BIRAKIYORUM"
Develi, "Instagram'da çok aktif olamıyorum ama Twitter'da kendim tweet atmasam bile bütün gündeme hakim oluyorum. Arada da bırakıyorum ki ruh sağlığım kendimi toparlasın..."