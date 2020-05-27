Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı
Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.
Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.
Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.
"Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.