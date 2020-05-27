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  3. 27 Mayıs 2020 14:32

Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı

Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.

Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı

Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.

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Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.

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Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı

"Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

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Büşra Pekin, sosyal medyayı salladı

Altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandıran oyuncu Büşra Pekin ve müzisyen Ersay Üner'in karantinada yeniden bir araya geldiği öğrenildi.

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