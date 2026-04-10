Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı! Telefon şifresini neden vermediğini böyle açıkladı
İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu Büşra Pekin’in ifadesi ortaya çıktı. Pekin, hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadığını, kimseyle bu yönde bir irtibatı olmadığını söyledi. Telefon şifresini vermeyen ünlü oyuncu, ''Yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı, özel fotoğraflarımın yayılması endişesiyle şifremi paylaşmak istemiyorum'' dedi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında dün gözaltına alınan 14 isim arasında yer alan oyuncu Büşra Pekin, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Pekin'in ifadesinde, uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını kesin bir dille reddettiği öğrenildi.
Telefon şifresini vermedi
Soruşturma kapsamında telefon şifresini paylaşmak istememesiyle ilgili olarak ise özel hayatına dair endişelerini dile getiren Pekin şunları söyledi: "Yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı, özel fotoğraflarımın yayılması endişesiyle şifremi paylaşmak istemiyorum."
Yeni Şafak'ın aktardığına göre Pekin'in ifadesi şöyle:
"Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz. Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.
Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım. Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve instagramda ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim.Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.