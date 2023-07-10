Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı
Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Anlaşmalı olarak ayrılık kararı alan çift, 15 dakikada boşandı.
Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.
1 / 13
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
2 / 13
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.
3 / 13
BÜYÜK AŞK BİTTİ
2. Sayfa'nın haberine göre ünlü çiftten kötü haber geldi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı.
4 / 13