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  4. Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı

Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı

Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Anlaşmalı olarak ayrılık kararı alan çift, 15 dakikada boşandı.

Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı - Resim: 1

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı - Resim: 2

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı - Resim: 3

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliğinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. 

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Büyük aşk bitti! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı - Resim: 4

BÜYÜK AŞK BİTTİ

 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü çiftten kötü haber geldi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı.

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