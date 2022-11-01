Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evlilik kararı aldı.
İçerde, Delibal, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bazı kaynaklara göre oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile evleniyor.
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Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlenmeye karar verdiği iddia edildi.
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Bir süredir kameralardan ve televizyondan uzak kalan Ulusoy ile Sarışın’ın yeni evleri için mobilya arayışında olduğu biliniyor.
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Söylentilere göre çift gelecek yaz dünyaevine girecek.
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