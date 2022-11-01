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  4. Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor

Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evlilik kararı aldı.

Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - Resim: 1

İçerde, Delibal, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bazı kaynaklara göre oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın ile evleniyor.

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Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - Resim: 2

Uzun bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

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Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - Resim: 3

Bir süredir kameralardan ve televizyondan uzak kalan Ulusoy ile Sarışın’ın yeni evleri için mobilya arayışında olduğu biliniyor.

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Büyük aşkta mutlu sona doğru! Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın evleniyor - Resim: 4

Söylentilere göre çift gelecek yaz dünyaevine girecek.

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