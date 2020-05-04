Alişan: ''Büyük evde oturuyorsak kime ne!''
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti, 2019 yılının ilk aylarında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çift özel hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.
Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Alişan ve Buse Varol'un açıklamalarından satır başları...
İNSANLIK MESAJI ALMIŞTIR İNŞALLAH
Günleriniz nasıl geçiyor?
Alişan: Biri çıkıp “2020’de kimse evinden çıkmayacak, tokalaşamayacak, öpüşmeyecek” dese inanan olmazdı ama oldu. Tüm dünya bir virüsün esiri oldu. 15 Mart’tan bu yana evdeyiz. Kimseyle görüşmüyoruz.
Buse: Eve tıkılmak zor ama bizim için bir yandan iyi oldu. Burak, 1 yaşını yeni geçti ve onunla hep birlikte vakit geçirmek bizim için çok iyi oldu. Yakında normalleşeceğiz umarım.
Bu süreçten kendinize nasıl bir ders çıkardınız?
Alişan: Biz zaten lüks tutkunu değildik. Şu an en çok özlediğim şey arkadaşlarımla Nişantaşı’nda bir çay içebilmek, tatil yapabilmek. İnsanlık mesajı almıştır inşallah. Suriyeli bir çocuk “Ölünce sizi Allah’a şikayet edeceğim” demişti. Herhalde o çocuk şikayetini etti ki insanlık böyle bir şey yaşıyor. Bir korku filminin içindeyiz.
Buse: İnsanlar her şeyi o kadar çabuk tüketir hale gelmişti ki... Hayvana işkence, insana yapılan zulümler, savaşlar, hırslar hayatın önüne geçmişti. Bu virüs bunları azalttı. Herkes canının derdine düştü. İnsanlar daha temiz yaşamayı öğrendi. Denizler bile çöp içindeydi. İnsanlar elini eteğini çekince Boğaz’a yunuslar geldi.
EVLİLİK ZOR DEĞİL
Ünlülerin evlilikleri genelde kısa sürüyor. Siz evlenirken böyle bir korkuya kapıldınız mı?
Buse: Kafamda soru işareti yoktu. Alişan’a çok inanıyor ve güveniyordum. “Ya ayrılırsam, ya boşanırsak, ya olmazsa” gibi endişelerim olmadı. Etrafımızda çok düzgün evlilikler de var. Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan gibi... Sadece ünlüler değil, artık dünyada herkes her şeyi çok çabuk tüketiyor.
Alişan: Evlilik zor değil. Onu zorlaştıran insanlar. Birbirini seven iki insan hayatı paylaşıyor ve bu zor olmamalı. Sadece sevgi ve aşk yetmez. Saygı da şart. Buse’yi ilk günkü aşkla seviyorum.