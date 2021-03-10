Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ?
Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.
Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.
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Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.
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AYRILIK İDDİALARINA CEVAP
Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti bir mekan çıkışında görüntülendi.
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Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara 'gülüp geçiyoruz' yanıtını verdi.
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