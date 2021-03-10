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  4. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ?

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ?

Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ? - Resim: 1

Dizi setinde ve tanışan ve yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, tekrar ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldi.

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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ? - Resim: 2

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.

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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ? - Resim: 3

AYRILIK İDDİALARINA CEVAP

Haklarında sık sık dedikodular çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti bir mekan çıkışında görüntülendi.

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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı ? - Resim: 4

Ünlü çift, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara 'gülüp geçiyoruz' yanıtını verdi.

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