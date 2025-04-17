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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde yer aldığı Eşref Rüya dizisi reytinglerde zirveye oturdu.

Kaynak: DHA
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü - Resim: 1

Kanal D ekranlarında Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolü paylaştığı Eşref Rüya dizisi reytingleri sildi süpürdü. 

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü - Resim: 2

Nisan’ın Eşref’i bıçakladığı sahnesiyle hafızalara kazınan dizinin dördüncü bölümü, yayın başlar başlamaz sosyal medyada Trend Topic olurken reytinglerde ise AB ve 20+ABC1 kategorilerinde uzak ara farkla zirvede yer aldı.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü - Resim: 3

Çarşamba akşamları adeta kendisiyle yarışan Eşref Rüya, AB’de 6,67 izlenme oranı ve 19,07 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 8,15 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payıyla gününün en çok izlenen yapımı oldu. 

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü - Resim: 4

Rakipleriyle arasındaki farkı açan dizi, bu sonuçla kendi başlangıç reytingini de ikiye katlayarak önemli bir başarıya imza atı.

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