Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya reytingleri sildi süpürdü
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde yer aldığı Eşref Rüya dizisi reytinglerde zirveye oturdu.
Kaynak: DHA
Kanal D ekranlarında Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolü paylaştığı Eşref Rüya dizisi reytingleri sildi süpürdü.
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Nisan’ın Eşref’i bıçakladığı sahnesiyle hafızalara kazınan dizinin dördüncü bölümü, yayın başlar başlamaz sosyal medyada Trend Topic olurken reytinglerde ise AB ve 20+ABC1 kategorilerinde uzak ara farkla zirvede yer aldı.
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Çarşamba akşamları adeta kendisiyle yarışan Eşref Rüya, AB’de 6,67 izlenme oranı ve 19,07 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 8,15 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payıyla gününün en çok izlenen yapımı oldu.
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Rakipleriyle arasındaki farkı açan dizi, bu sonuçla kendi başlangıç reytingini de ikiye katlayarak önemli bir başarıya imza atı.
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