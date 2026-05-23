Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya'da final tarihi belli oldu
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan projenin yapımcısı TİMS&B, hikayenin zirvedeyken bırakıldığını açıkladı.
Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca Çarşamba akşamlarının zirvesinde yer alan, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı "Eşref Rüya" dizisinden izleyicilerini şaşırtan bir haber geldi.
Sezon finali yapması beklenen reyting rekortmeni dizi için ani bir final kararı alındı. Fenomen yapımın ekran macerasına veda etmesine sadece iki bölüm kaldı.
Haber3.com'un haberine göre; ekran yolculuğu boyunca 44 bölümü geride bırakan yapım, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak olan büyük final bölümüyle izleyicisine veda edecek.
Kararın ardından projenin arkasındaki güç olan TİMS&B Productions'tan yapılan resmi açıklamada, hikayenin uzatılarak yıpratılmak istenmediği vurgulandı.
