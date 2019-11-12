  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Kasım 2019 19:15

Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti

Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü oyuncunun kilolu hali hayranları tarafından eleştirilerek kilo vermesi istenildi.

Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti

Hakan Muhafız'ın başrolü Çağatay Ulusoy, son haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı, kilolu hali hiç beğenilmedi.

1/ 12
Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti

Geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtarak hayranlarını şoke eden Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla yeniden gündeme geldi. Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Ulusoy, görenleri şok etti.

2/ 12
Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti

Şimdilerde yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Ulusoy, yeni filminin hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek. Yeni filmi için mekan gezerken görüntülenen Ulusoy, adlığı kilolarla sosyal medyada gündem oldu.

3/ 12
Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti

Film çekimleri için Kırklareli'ne giden oyuncu, bir hayli kilo almış haliyle görüntülendi. Çağatay Ulusoy'un yeni rolü için mi bu hale geldiği ise merak konusu oldu.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM