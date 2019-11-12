Çağatay Ulusoy'un kilolu hali herkesi şoke etti
Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü oyuncunun kilolu hali hayranları tarafından eleştirilerek kilo vermesi istenildi.
Hakan Muhafız'ın başrolü Çağatay Ulusoy, son haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı, kilolu hali hiç beğenilmedi.
Geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtarak hayranlarını şoke eden Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla yeniden gündeme geldi. Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Ulusoy, görenleri şok etti.
Şimdilerde yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Ulusoy, yeni filminin hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek. Yeni filmi için mekan gezerken görüntülenen Ulusoy, adlığı kilolarla sosyal medyada gündem oldu.