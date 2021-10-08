Çağla Şıkel: ''Fakir biriyle birlikte olurum''
Kenan Doğulu'nun Harbiye'deki konserini dinlemeye gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı..
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Giyim tarzıyla dikkat çeken 42 yaşındaki manken, konsere yalnız geldi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel'den ilişki açıklaması geldi.
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Çocuklarını evde bıraktığını söyleyen Şıkel, "Onları daha erken saatlerde olan konserlere götürmeye çalışıyorum. Bugün evdeler çünkü okulları var" dedi.
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Muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ünlü model, "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını verdi.
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Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.
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