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  3. 11 Ağustos 2019 11:30

Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte annesi ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Çağla Şıkel önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Son günlerde sık sık gündeme gelen tatil beldelerindeki fahiş yiyecek içecek fiyatlara

Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim

Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'deydi. İstanbul'a bir günlüğüne geldiğini söyleyen ünlü sunucu, "Annem ve çocuklar Bodrum'da. Ben yeni yayın dönemi çekimleri için geldim, akşama dönüyorum" dedi.

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Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim

Şıkel, muhabirlerle sohbeti sırasında Bodrum'daki yiyecek içecek fiyatlarından da dert yandı.

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Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim

Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlardan dert yanan Şıkel, "Bir bayrak ayrana 40 lira hesap geldi. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içeceklerle ilgili fiyat artırımı olmuş anladığım kadarıyla." dedi.

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Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim

Ünlü sunucu, Jennifer Lopez'in Antalya konserinin biletlerinin 7 ile 300 bin lira arasında fiyatlara satıldığını hatırlatıp "Siz iki saat için 300 bin lira öder miydiniz?" diye soran muhabire de yanıt verdi.

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