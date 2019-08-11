Çağla Şıkel isyan etti: Bardak ayrana 40 TL ödedim
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte annesi ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Çağla Şıkel önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Son günlerde sık sık gündeme gelen tatil beldelerindeki fahiş yiyecek içecek fiyatlara
Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'deydi. İstanbul'a bir günlüğüne geldiğini söyleyen ünlü sunucu, "Annem ve çocuklar Bodrum'da. Ben yeni yayın dönemi çekimleri için geldim, akşama dönüyorum" dedi.
Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlardan dert yanan Şıkel, "Bir bayrak ayrana 40 lira hesap geldi. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içeceklerle ilgili fiyat artırımı olmuş anladığım kadarıyla." dedi.