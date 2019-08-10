  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Ağustos 2019 14:43

Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim

Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar milyonlar kazanan ünlü isimleri de isyan ettiriyor. Çağla Şıkel, Bodrum'da bir bardak ayrana 40 lira verdiğini söyledi.

Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim

Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez’deydi. İstanbul’a bir günlüğüne geldiğini söyleyen ünlü sunucu, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Ben yeni yayın dönemi çekimleri için geldim, akşama dönüyorum” dedi.

1/ 10
Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın hanerine göre, Şıkel, Bodrum’daki yiyecek içecek fiyatlarından da dert yandı: “Bir bayrak ayrana 40 lira hesap geldi. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içeceklerle ilgili fiyat artırımı olmuş anladığım kadarıyla.”

2/ 10
Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim

JENNIFER LOPEZ İÇİN O PARAYI ÖDEMEM
Ünlü sunucu, Jennifer Lopez’in Antalya konserinin biletlerinin 7 ile 300 bin lira arasında fiyatlara satıldığını hatırlatıp “Siz iki saat için 300 bin lira öder miydiniz?” diye soran muhabire de yanıt verdi.

3/ 10
Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim

“40 liraya ayran içtim diye sitem ediyorum. O kadar para vermem tabii. Yurtdışında izledim, o kadar pahalı değildi, 1200 lira civarındaydı. Buraya geldiği için birilerinin onun parasını ödemesi lazım. Onlar da maalesef biz oluyoruz.”

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM