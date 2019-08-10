Çağla Şıkel isyan etti: Bir bardağına 40 lira verdim
Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar milyonlar kazanan ünlü isimleri de isyan ettiriyor. Çağla Şıkel, Bodrum'da bir bardak ayrana 40 lira verdiğini söyledi.
Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez’deydi. İstanbul’a bir günlüğüne geldiğini söyleyen ünlü sunucu, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Ben yeni yayın dönemi çekimleri için geldim, akşama dönüyorum” dedi.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın hanerine göre, Şıkel, Bodrum’daki yiyecek içecek fiyatlarından da dert yandı: “Bir bayrak ayrana 40 lira hesap geldi. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içeceklerle ilgili fiyat artırımı olmuş anladığım kadarıyla.”
JENNIFER LOPEZ İÇİN O PARAYI ÖDEMEM
Ünlü sunucu, Jennifer Lopez’in Antalya konserinin biletlerinin 7 ile 300 bin lira arasında fiyatlara satıldığını hatırlatıp “Siz iki saat için 300 bin lira öder miydiniz?” diye soran muhabire de yanıt verdi.