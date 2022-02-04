Çağla Şıkel kırmızı elbisesiyle podyumu salladı
Defilelerin aranan ünlü modeli 42 yaşındaki Çağla Şıkel, podyumda derin göğüs dekolteli elbisesiyle, tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Çağla Şıkel, önceki akşam gerçekleşen bir defileye katıldı. Derin göğüs dekolteli bir elbiseyi podyumda taşıyan Çağla Şıkel, o anları Instgaram sayfasından paylaştı.
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42 yaşındaki güzel model, giydiği kırmızı kostümüyle adeta podyumu salladı.
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Her defilenin parlayan yıldızı olan Şıkel, derin göğüs dekoltesi bulunan elbiseyle verdiği pozu “Seninle yürümek zordu ama çok güzeldi" notuyla paylaştı.
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İşte Çağla Şıkel'in podyumda giydiği kırmızı elbise...
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