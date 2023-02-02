''Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı'' demişti! Mehmet Ali Erbil özür diledi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, vefasızlıkla suçladığı Çağla Şıkel için ''Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın.'' ifadelerini kullanmıştı. Pişman olan Erbil, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil açtı ağzını yumdu gözünü. FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün programının sunucusu Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı.
Şıkel Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı günleri saklayınca ünlü şovmen resmen çıldırdı.
"PROGRAMDAN PARA ALDIM"
Canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla resmen deprem etkisi yarattı. Şıkel, "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım" diyen Erbil, ünlü mankenin eski günlerden bahsetmemesine çok bozuldu. Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması hakkında neler dedi neler.
"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"
Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklayan Çağla Şıkel'e şunları söyledi: "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın."