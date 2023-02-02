''Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı'' demişti! Mehmet Ali Erbil özür diledi

"KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklayan Çağla Şıkel'e şunları söyledi: "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın."