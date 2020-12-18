Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''
Manken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şıkel, gönderisine, "Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun" notunu düştü
Oyuncu Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalayan manken Çağla Şıkel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin" diyen Çağla Şıkel, gönderisine şu notu düştü: Sevgi mi? Siz gösterin. Saygı mı? Önce siz ona saygı duyun. Bir sırrını anlatmasını mı yoksa bir duygusunu paylaşmasını mı istersiniz? Önce siz onunla paylaşın. Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun...