Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin" diyen Çağla Şıkel, gönderisine şu notu düştü: Sevgi mi? Siz gösterin. Saygı mı? Önce siz ona saygı duyun. Bir sırrını anlatmasını mı yoksa bir duygusunu paylaşmasını mı istersiniz? Önce siz onunla paylaşın. Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun...