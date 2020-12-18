SON DAKİKA
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE DOLAR KURU BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Aralık 2020 14:50

Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

Manken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şıkel, gönderisine, "Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun" notunu düştü

Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

Oyuncu Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalayan manken Çağla Şıkel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

1/ 9
Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.  

2/ 9
Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

"Çocuğunuzdan eğer herhangi bir davranış bekliyorsanız önce siz gösterin" diyen Çağla Şıkel, gönderisine şu notu düştü: Sevgi mi? Siz gösterin. Saygı mı? Önce siz ona saygı duyun. Bir sırrını anlatmasını mı yoksa bir duygusunu paylaşmasını mı istersiniz? Önce siz onunla paylaşın. Mükemmel anne olmaya çalışmayın, öyle bir kriter yok. Kendiniz olun...

3/ 9
Çağla Şıkel: ''Mükemmel anne olmaya çalışmayın''

2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.  

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM