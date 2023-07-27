Çağla Şıkel ve oğlu buz dolu fıçıya girdi!

"Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün. Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa ‘ben bu yükü de taşırım’ diyerek yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için… Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!"