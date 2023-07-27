Çağla Şıkel ve oğlu buz dolu fıçıya girdi!
Çağla Şıkel ‘soğuk korkusu’nu yenebilmek için katıldığı kampta buz dolu fıçıya girdi.
Mesleğinde 26 yılı geride bırakan Şıkel, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutlamıştı. Şıkel, dikkat çeken satırlara yer vermişti...
"Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim…Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara… Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya…
Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım… Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla!"
"Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün. Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa ‘ben bu yükü de taşırım’ diyerek yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için… Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!"