Çağla Şıkel villasını satışa çıkardı

11 MİLYON İSTİYOR

Türkiye'nin en çok kazanan modellerinden Çağla Şıkel, radikal bir karar aldı. Birkaç yıl önce aylık kazancının 200 bin TL olduğunu açıklayarak olay olan Şıkel, 2015'ten beri yaşadığı Balmumcu'daki villasını satışa çıkardı. 41 yaşındaki manken, oğullarıyla yaşadığı 800 metrekarelik evine de 11 milyon TL fiyat biçti.