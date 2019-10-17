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  3. 17 Ekim 2019 15:21

Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim

Ünlü manken Çağla Şıkel, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Şıkel, bir dönem canlı yayında geçirdiği talihsiz kazayla ilgili de konuştu.

Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim

Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Şıkel özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim

İşte Çağla Şıkel’in açıklamalarından satır başları…

* Ben büyüyünce balerin olmak istiyordum. 5 yaşında karar verdim ve oldum.

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Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim

17 sene bale geçmişim var sonrasında boy bir anda uzayınca bırakmak zorunda kaldım. Bir şekilde güzellik yarışmasına başvurdum ama sonuçta çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.

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Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim

Baleyi bırakmak zorunda kaldım, dans ettiğim çocukların hepsinin dudağını patlatıyordum.

Boyum uzun olduğu için benim dirseğim onların yüzüne geliyordu, dönerken çarpıyordum bu durum canımı sıkmıştı.

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