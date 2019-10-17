Çağla Şikel yıllar sonra anlattı: O dönem çok incitildim
Ünlü manken Çağla Şıkel, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Şıkel, bir dönem canlı yayında geçirdiği talihsiz kazayla ilgili de konuştu.
Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
Şıkel özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
İşte Çağla Şıkel’in açıklamalarından satır başları…
* Ben büyüyünce balerin olmak istiyordum. 5 yaşında karar verdim ve oldum.
17 sene bale geçmişim var sonrasında boy bir anda uzayınca bırakmak zorunda kaldım. Bir şekilde güzellik yarışmasına başvurdum ama sonuçta çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.