Çağla Şıkel'den aşk iddialarına yanıt
Çağla Şıkel, önceki gün bir defileye katıldı. Çağla Şıkel defile öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen geceye ünlü isimler akın etti. Bu isimler arasında Çağla Şıkel de vardı.
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İsmi işadamı Deniz Şahin’le anılan Çağla Şıkel, iddiaya “Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim.
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Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil” yanıtını verdi. Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: “Ben başarılı insan seviyorum.
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Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet.”
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