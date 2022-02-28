Çağla Şıkel'den hayranlarını üzen haber: Koronavirüse yakalandı
Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronaya yakalandığını ve testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Çağla Şıkel Covid 29'un ortaya çıktığı gündem bu yana ilk kez pozitif olduğunu belirtti.
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Hafta içi her gün Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla Şıkel’den kötü haber geldi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı.
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Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." dedi.
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