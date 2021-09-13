Çağla Şıkel'den yaza bikinili veda

Ekranların ve podyumların başarılı ismi Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülenen ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Çağla Şıkel, konuya açıklık getimiş "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda böyle bir şey olma ihtimali bile yok!" demişti.