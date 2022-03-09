Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru
Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyaya damgasını vurdu.
Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.
1 / 6
Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.
2 / 6
Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.
3 / 6
4 / 6