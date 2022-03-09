Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.