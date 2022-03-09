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  4. Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru

Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru

Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyaya damgasını vurdu.

Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru - Resim: 1

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

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Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru - Resim: 2

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.

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Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru - Resim: 3

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

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Çağla Şıkel'in transparan elbiseli pozuna beğeni yağmuru - Resim: 4
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