Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

"TÜM UÇAĞI REZERVE ETTİ"

Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alıp uçak kapattığını söylemişti.