Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve sekiz yaşındaki kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve sekiz yaşındaki kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.
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Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran 30 yaşındaki fenomen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekmişti.
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"TÜM UÇAĞI REZERVE ETTİ"
Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alıp uçak kapattığını söylemişti.
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Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düşmüştü.
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