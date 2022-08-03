Çağlar Ertuğrul'un ayrılığının ardından Teşkilat dizisine Survivor'dan bomba isim!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasının ardından diziye gelecek bomba bir isim ortaya atıldı.
TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinden Çağlar Ertuğrul ayrılınca dizinin sevenleri epey üzülmüştü. Yerine kimin geleceği epey merak ediliyordu. Eylül ayından itibaren yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen dizinin yeni başrolü ortaya çıktı.
Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Teşkilay dizisine Survivor'dan bir isim de dahil olacak.
İddialara göre Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılmasının ardından yerine Survivor Atakan'ın geleceği iddia edildi.
Finalde neler olmuştu?
Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder.