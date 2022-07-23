Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a romantik sözler: Gül yüzlüm...

24 Nisan 2022 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir otelde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, nikah sonrası eşi ve yakın arkadaşlarıyla Amsterdam tatiline çıkmıştı. Ünlü çift, balayı için de Paris'i tercih etmişti.