Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a romantik sözler: Gül yüzlüm...
Evlendiklerinden beri ülke ülke gezen, Paris'te balayı yapan, oradan da Hollanda'ya giden Çağlar Ökten ile Seda Sayan tatil karelerini sosyal medyadan paylaştı.
24 Nisan 2022 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir otelde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, nikah sonrası eşi ve yakın arkadaşlarıyla Amsterdam tatiline çıkmıştı. Ünlü çift, balayı için de Paris'i tercih etmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda eşiyle Hollanda'ya giden Seda Sayan, romantik pozlarla adından söz ettirmişti. Ünlü ismin, 'Sevgilimmm' notuyla paylaştığı dudak dudağa poz, yorum yağmuruna tutulmuştu.
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Çift, son olarak rotayı Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirdi. Tatilleri devam eden çift, birlikte çekildikleri aşk pozlarını da sosyal medya üzerinde takipçileriyle paylaştı.
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Çağlar Ökten, eşiyle olan bu karesini "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm!" notuyla paylaştı.
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