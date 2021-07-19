Cam Tavanlar izleyicilerine kötü haber

Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.