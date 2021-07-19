Cam Tavanlar izleyicilerine kötü haber
Show TV'de başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın paylaştığı dizi Cam Tavanlar, 8. bölümde final yapacak.
Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar, 8. bölümde final yapıyor.
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Birkaç dizi hariç seyircilerle buluşan yaz dizilerinden çoğu beklenen reytingi alamadı.
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Bu projelerden ilk final haberi ise Show TV’de ekrana gelen Cam Tavanlar'dan geldi.
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Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.
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