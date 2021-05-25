Cam Tavanlar'ın yayın tarihi belli oldu
Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Cam Tavanlar dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Yayınlanan tanıtımlarıyla izleyenlerin beğenisini toplayan Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka, özel bir çekim için bir araya geldi.
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Dikkat çeken ikili, uyumlarıyla bu sezona damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen ‘Cam Tavanlar’ın yayın tarihi de belli oldu.
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Renkli hikayesiyle ‘Cam Tavanlar’, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelecek.
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Cam Tavanlar'ın konusu
Yaz sezonunda adını zirveye yazdırmaya aday, Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ için heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın dizi için bir araya geldikleri özel çekimden kareler paylaşıldı.
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