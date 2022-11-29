Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da yeni bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu diziye veda edecek.
Kanal D’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor.
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Ünlü yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.
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Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.
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Entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi(Cana) projeye veda edecek.
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