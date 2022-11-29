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  4. Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık!

Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da yeni bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu diziye veda edecek.

Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık! - Resim: 1

Kanal D’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. 

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Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık! - Resim: 2

Ünlü yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.

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Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık! - Resim: 3

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

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Camdaki Kız dizisinde sürpriz ayrılık! - Resim: 4

Entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi(Cana) projeye veda edecek. 

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