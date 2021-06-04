Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı: İşte geceye damga vuran itiraf
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Camdaki Kız dizisinin finalinde ortaya çıkan büyük sır sosyal medyayı salladı.
Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız dizisinin finalinde büyük sır ortaya çıktı. Cana, Feride Hanım'a yasak aşkı itiraf etti. Twitter'da gecenin en çok konuşulan konularından biri Camdaki Kız oldu.
Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarının en çok sevilen yapımlarından biri oldu. Zaman zaman tepki çekse de reytinglerde oldukça iyi giden dizi şimdilerde ise sezon finaline hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Camdaki Kız'ın sezon finali yayımlanacak. Dün akşam yayımlanan bölümde ise heyecan zirveye çıktı. Muzo, odasında fenalaşan Nalan'ı buldu böylece yalan ortaya çıktı.
Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar verdi. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmedi.
Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gitti. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit etti.