Camdaki Kız dizisindeki skandal sır ortaya çıktı: İşte geceye damga vuran itiraf

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarının en çok sevilen yapımlarından biri oldu. Zaman zaman tepki çekse de reytinglerde oldukça iyi giden dizi şimdilerde ise sezon finaline hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta Camdaki Kız'ın sezon finali yayımlanacak. Dün akşam yayımlanan bölümde ise heyecan zirveye çıktı. Muzo, odasında fenalaşan Nalan'ı buldu böylece yalan ortaya çıktı.