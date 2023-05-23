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  4. Kanal D'nin sevilen dizisi veda ediyor... Final tarihi belli oldu

Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi için final tarihi belli oldu.

Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayımlanan  Camdaki Kız dizisi yakında final yapıyor. 

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Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular son kez buluştular. 

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Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 3

Üç sezon boyunca seyirciyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

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Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 4

 Camdaki Kız dizisi ekibi dün akşam Nişantaşı’nda düzenlenen veda yemeğinde buluştu.

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