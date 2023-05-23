Camdaki Kız dizisinin final tarihi belli oldu
Kanal D ekranlarında yayımlanan ve Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi için final tarihi belli oldu.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisi yakında final yapıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular son kez buluştular.
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Üç sezon boyunca seyirciyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.
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Camdaki Kız dizisi ekibi dün akşam Nişantaşı’nda düzenlenen veda yemeğinde buluştu.
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