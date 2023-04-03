Camdaki Kız ekranlara veda ediyor
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız için yolu sonu geldi. Üç sezondur yayınlanan ve Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Enis Arıkan, Devrim Yakut gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız dizisi final yapıyor.
Camdaki Kız dizisinde yolun sonuna gelindi. Üç sezon boyunca fırtına gibi esen Camdaki Kız dizisi final yapıyor.
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Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanmıştı.
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Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinin başrol kadrosunda yer alıyor. Sıralamada Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'ten geride olan Enis Arıkan, Camdaki Kız izleyicileri tarafından çok seviliyor.
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Kanal D ekranlarında üç sezondur yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
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