Camdaki Kız'da büyük olay: Sedat, Nalan'dan boşanmak istiyor!
Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız, son bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız, son bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 18’inci bölümünde; Rafet Bey’in koltuğunu kimseye bırakmayacağını söylemesinin ardından Sedat, şirketi terk ederken; Selen, yeni bir karar aldı. Evden de şirketten de ayrılmak istediğini eşiyle paylaştı ve hisselerinden vazgeçtiğine dair imzayı attı.
SELEN GEMİLERİ YAKTI
Selen ve Levent, Koroğlu Konağı’ndan ayrılırken; olanlara anlam veremeyen Gülcihan, kocasını suçladı. Bu arada Sedat’a ulaşmaya çalışan ve terk edilme korkusu yaşayan Nalan, bir yandan da kendisini sıkıştıran annesine eşiyle ilgili yalan söyledi.
SEDAT'IN BAR KAÇAMAĞI
Aynı gece eve gitmeyen Sedat ise barda bir kadınla tanıştı. Onun evine gitmeye çalıştığı sırada gazetecilere yakalanınca da olay çıkarttı. Muhabirlere saldıran ardından dayak yiyen Sedat’ı eniştesi kurtardı. Hisseler konusunda emin olup olmadığını soran Cavit, 200 milyon dolar karşılığında yeğeninin hisselerini satın aldı.
Bu sırada eve gelen Rafet Koroğlu, eşiyle tartışıp Hayri ile dışarı çıktı. Hayri’ye ailesi ve çocuklarıyla ilgili birçok şeyi anlatan Rafet, eve sarhoş geldi. Israrlı Tako’yu çağırarak herkesi uyandıran Koroğlu, kendisiyle ilgilenen Muzaffer’e “İyi ki sen de gitmedin” dedi.