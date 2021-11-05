Camdaki Kız'da büyük olay: Sedat, Nalan'dan boşanmak istiyor!

Bu sırada eve gelen Rafet Koroğlu, eşiyle tartışıp Hayri ile dışarı çıktı. Hayri’ye ailesi ve çocuklarıyla ilgili birçok şeyi anlatan Rafet, eve sarhoş geldi. Israrlı Tako’yu çağırarak herkesi uyandıran Koroğlu, kendisiyle ilgilenen Muzaffer’e “İyi ki sen de gitmedin” dedi.