Camdaki Kız'ın güzel Burcu Biricik de kırmızı mayosuyla sahile indi
Başrol olduğu Camdaki Kız dizisi sezon finali yapan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil sezonunu açtı.
Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakut ile başrolü paylaşan Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.
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Eşi Emre Yetkin ile tatil yapan Biricik, ilk mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.
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Güzel oyuncunun pozu kısa sürede 161 binden fazla beğeni alırken rol arkadaşından da yorum gecikmedi. Enis Arıkan, Biricik'in paylaşımına kalp ve alev emojisi koydu.
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