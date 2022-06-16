Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın yeni projesi belli oldu
Camdaki Kız dizisinin Hayri'si Cihangir Ceyhan, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ceyhan'ın partnerinin Pelin Karahan olacağı öğrenildi.
Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturacağı projede Ceyhan'ın partneri bir zamanlar Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan Pelin Karahan olacak..
Kafaları karıştıran Hayri karakteri
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'a sonradan dahil olan Hayri karakteri, diziye girdiği andan itibaren olayların seyrini değiştirerek herkesin kafasını karıştırmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın sezon finalinin ardından yeni bir projeyle el sıkıştığı öğrenildi.
Televizyon hayatına Çukur dizisi ile başlayan 33 yaşındaki oyuncunun Aytaç Medya imzalı "Güven Bana" filminde başrol olacağı öğrenildi.