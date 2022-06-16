Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın yeni projesi belli oldu

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturacağı projede Ceyhan'ın partneri bir zamanlar Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan Pelin Karahan olacak..