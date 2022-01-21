Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı
Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisinden çıkan Burcu Biricik muhabirlerin sorusunu yanıtladı.
Burcu Biricik ekranların reyting rekormeni Camdaki Kız dizisinde başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
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Son dönemde iddiaları yapımlarda karşımıza çıkan Burcu Biricik en çok konuşulan isimler arasında.
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Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine can veren Biricik, dizideki tarzıyla da seyircilerin göz bebeği oldu.
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İsminden söz etiren Burcu Biricik önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisinden çıktı.
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