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  4. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı

Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisinden çıkan Burcu Biricik muhabirlerin sorusunu yanıtladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı - Resim: 1

Burcu Biricik ekranların reyting rekormeni Camdaki Kız dizisinde başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı - Resim: 2

Son dönemde iddiaları yapımlarda karşımıza çıkan Burcu Biricik en çok konuşulan isimler arasında.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı - Resim: 3

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine can veren Biricik, dizideki tarzıyla da seyircilerin göz bebeği oldu.

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in önceki mesleği şaşırttı - Resim: 4

İsminden söz etiren Burcu Biricik önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisinden çıktı.

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