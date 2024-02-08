Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı
Uzun bir süredir İtalya'da yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman 1 ayda verdiği 10 kilo ile tanınmaz bir hale geldi.
'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020 yılında radikal bir karar alıp yurt dışına gitmişti.
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Kariyerine bir süredir İtalya'da devam eden Yaman, Instagram'daki son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Zayıfladığını duyuran 34 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını şu notla paylaştı:
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"30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra birkaç tatil ve Noel'den yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı. Çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim."
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