Can Yaman 1 ayda 10 kilo verdi gören tanıyamadı

"30 günde nasıl 10 kilo verdim? 'Viola Come il Mare 2' çekimleri bittikten sonra birkaç tatil ve Noel'den yararlanarak, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek ve fişini çekmek lazımdı. Çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim."