Can Yaman, Diletta Leotta'yı çabuk unuttu
Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, Diletta Leotta ile ayrılığının ardından yeni aşka yelken açtı.
Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, Diletta Leotta ile ayrılığının ardından yeni aşka yelken açtı. Evlilik kararı aldığı Leotta ile kısa süre önce yollarını ayıran yakışıklı oyuncu, şimdi de rol arkadaşı olan model ve oyuncu Francesca Chillemi’yle yakınlaştı. İtalyan güzelin Yaman’a attığı bakışlar “Yeni bir aşk” dedirtti.
İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk şovuna başladı."Sandokan" dizisi öncesi "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, önceki gün paylaştığı pozuyla kafa karıştırdı. Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.
Can Yaman, Diletta Leotta'yı çabuk unuttu!
Diletta Leotta ile fotoğraflarını Instagram sayfasından silmeyen Yaman'ın İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Francesca Chillemi ile adının aşk dedikodusuna karışması yabancı basında da haber oldu.