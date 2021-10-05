Can Yaman, Diletta Leotta'yı çabuk unuttu!

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, Diletta Leotta ile ayrılığının ardından yeni aşka yelken açtı. Evlilik kararı aldığı Leotta ile kısa süre önce yollarını ayıran yakışıklı oyuncu, şimdi de rol arkadaşı olan model ve oyuncu Francesca Chillemi’yle yakınlaştı. İtalyan güzelin Yaman’a attığı bakışlar “Yeni bir aşk” dedirtti.