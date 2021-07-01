Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta tatilde

Bahamalar’da antrenman



Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Antrenmanlarına Bahamalar’da devam eden sporcu, önceki gün dünyanın en derin mavi çukurlarından Dean’s Blue Hole’da çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak heyecanını dile getirdi: “220 metreden bildiriyorum. Antrenmanlar devam ediyor. Dünya Kupası’na 2 hafta kaldı.”