Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta tatilde
Ünlü oyuncu Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile mavi turda görüntülendi.
Ünlü oyuncu Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelmişti. Önce İstanbul’da vakit geçiren sevgililer sonra tekne kiralayarak Ege’de mavi tura çıktı.
Teknelerini Bodrum açıklarında demirleyen çift, önceki gün denize atladıkları eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesaplarında hayranlarının beğenisine sundu.
Bahamalar’da antrenman
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Antrenmanlarına Bahamalar’da devam eden sporcu, önceki gün dünyanın en derin mavi çukurlarından Dean’s Blue Hole’da çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak heyecanını dile getirdi: “220 metreden bildiriyorum. Antrenmanlar devam ediyor. Dünya Kupası’na 2 hafta kaldı.”
Lavanta güzeli
Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Tekirdağ’daydı. Ünlü oyuncu, Karahisarlı Köyü’ndeki lavanta bahçesinde çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. 3.5 milyon takipçisi bulunan Şahin’in “Buraya biraz lavanta bırakacağım” notuyla yayınladığı karelere beğeni yağdı.