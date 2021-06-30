Can Yaman İtalya'da reklam filminde oynadı: İşte o görüntüler...
Ünlü oyuncu Can Yaman İtalya'da bir makarna markası için kamera karşısına geçti ve oynadığı reklam filmini Instagram hesabında paylaştı.
Ünlü oyuncu Can Yaman İtalya'da bir makarna markası için kamera karşısına geçtiği reklam filmini Instagram'dan paylaştı.
Rol aldığı projelerle özellikle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve her gittiğinde havaalanında izdihama sebep olan Can Yaman, bir makarna markasının reklam yüzü olmuştu. İtalya'da ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde oynayan Yaman, Instagram hesabından reklam filimini paylaştı. Videoya özellikle İtalyanca yorum yağarken, Yaman'ın İtalyanca aksanı da takipçileri tarafından takdir edildi.
Son olarak Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelen oyuncu Can Yaman’dan hayranlarına bir müjde geldi. Can Yaman, İtalya’da bir makarna markasının yüzü oldu. Rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle yurt dışına açıldı.
Özellikle İtalya’da büyük bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu Can Yaman’dan reklam filmi müjdesi geldi. Can Yaman, İtalya’da bir makarna markasının reklam yüzü oldu.