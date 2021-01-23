Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?
Can Yaman, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Can Yaman, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
'SANDOKAN' OLACAK
İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncu, bir anda ülkenin magazin gündemine geldi.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.