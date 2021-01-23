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  3. 23 Ocak 2021 13:20

Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?

Can Yaman, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?

Can Yaman, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?

'SANDOKAN' OLACAK
İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncu, bir anda ülkenin magazin gündemine geldi.

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Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.

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Can Yaman Türkiye'yi terk mi ediyor?

İtalyan basınına göre Napoli ile Roma arasında mekik dokuyacak olan 31 yaşındaki oyuncu, bu şehirlerde kalacağı yerleri de çoktan ayarlamış durumda.

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