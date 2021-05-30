Can Yaman ve Diletta Leotta'nın Capri tatilde sarmaş dolaş

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman'ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekti. Yaman'ın, yüzük için 28 bin dolar (Yaklaşık 230 bin TL) ödediğine ilişkin iddialar İtalyan basınında yer aldı.