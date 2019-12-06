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  3. 06 Aralık 2019 13:35

Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi

Can Yaman'ın peş peşe tepki çeken açıklamaların ardından Şubat ayında çekimine başlanacak yeni dizinin çekimleri ertelenmişti. Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz'den geldi. Can Yaman'ın partneri olması beklenen Pınar Deniz'in d

Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi

Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının ardından ortaya çıkan görüntüleri şoke etmiş, oyuncunun İspanya'da bir kadın hayranına söylediği 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' sözleri gündeme oturmuştu.

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Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi

Yaşanan iki olayın ardından yapımcı Faruk Turgut, Mart ayında Can Yaman'ın başrolünde yer alacağı "Can Dostum" dizisini Eylül'e ertelediğini duyurmuştu.

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Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi

Bu gelişmenin ardından Can Yaman'ın partneri olması beklenen Pınar Deniz'in de projeden çekileceği öğrenildi.

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Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi

Pınar Deniz, daha önce "Vatanım Sensin", "Sil Baştan" gibi dizilerde rol almıştı.

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