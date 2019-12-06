Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz’den geldi
Can Yaman'ın peş peşe tepki çeken açıklamaların ardından Şubat ayında çekimine başlanacak yeni dizinin çekimleri ertelenmişti. Can Yaman'a bir şok da partneri Pınar Deniz'den geldi. Can Yaman'ın partneri olması beklenen Pınar Deniz'in d
Can Yaman'ın 'libido' açıklamasının ardından ortaya çıkan görüntüleri şoke etmiş, oyuncunun İspanya'da bir kadın hayranına söylediği 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' sözleri gündeme oturmuştu.
Yaşanan iki olayın ardından yapımcı Faruk Turgut, Mart ayında Can Yaman'ın başrolünde yer alacağı "Can Dostum" dizisini Eylül'e ertelediğini duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından Can Yaman'ın partneri olması beklenen Pınar Deniz'in de projeden çekileceği öğrenildi.