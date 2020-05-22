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  3. 22 Mayıs 2020 11:22

Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması

Oyuncu Can Yaman, önceki gün yapımcı Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında konuşan Yaman, ''ifşa'' haberlerine de açıklık getirdi.

Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini belirten Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında konuştu.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması

Yaman, "Basit ve ucuz bir fotoşop, Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş... Tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki, öyle saçma haberler çıkıyor hep" sözleriyle sitem etti.

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Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması

Yakışıklı oyuncu, eski sevgilisi Demet Özdemir ile barışmak istediği iddiasına da yanıt verdi.

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