Can Yaman'dan Demet Özdemir açıklaması
Oyuncu Can Yaman, önceki gün yapımcı Faruk Turgut'un Etiler'deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Eski sevgilisi Demet Özdemir hakkında konuşan Yaman, ''ifşa'' haberlerine de açıklık getirdi.
Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini belirten Can Yaman, "Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında konuştu.
Yaman, "Basit ve ucuz bir fotoşop, Allah'tan daha saçma bir fotoşop yapmamış. Yok bana 'saçını kes' diyormuş... Tamamen yalan. Bu dönemde haber yok demek ki, öyle saçma haberler çıkıyor hep" sözleriyle sitem etti.